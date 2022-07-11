Пьяная Анна Нетребко с мужем публично оскорбили российских поклонников в Италии

Оперная певица, 50-летняя Анна Нетребко, которая продолжает гастролировать по Европе, публично оскорбила российских поклонников в Италии. Артистка, будучи в нетрезвом виде, обратилась к фанатам из РФ и обозвала их.

После выступления на «Арене де Верона» оперная дива вместе с мужем, 45-летним Юсифом Эйвазовым, решила прогуляться по ночному городу. При этом артистка решила показать в Instagram-аккаунте, как хорошо проводит вечер. Исполнительница также призналась, что она «немного пьяная и счастливая», но «это нормально».

После этого супруг Нетребко заявил, что поклонники не оценят подобного признания и напишут, что она пьяна. «Долбоящеры», — добавил Юсиф.

На это быстро отреагировала сама Анна, обозвав свою аудиторию с социальной сети: «Напишут, что я пьяная. Вы долбоящеры, долбоящеры, ясно? Мой муж так сказал!».

Оскорбившую подписчиков в пьяном виде Нетребко высмеяли много знаменитостей, а также журналист Михаил Шахназаров.

Добавим, что Анне, которая ранее выступила с критикой действий российской власти, не разрешили выступить в Германии. Власти Штутгарта запретили ей проводить сольный концерт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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