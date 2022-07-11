Политолог Дискин: Путин начнет на Украине, когда солдаты ВС РФ займут Днепр

В минувший четверг, 7 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался с депутатами Государственной думы. Во время встречи глава государства сделал заявление о том, что «Россия еще не начинала на Украине». Начнут же ВС РФ после того, как форсируют Днепр.

К такому мнению пришел известный российский политолог, занимающий должность доктора экономических наук. Иосиф Дискин отмечает, что на данный момент украинские власти не ориентированы на диалог. Это значит, что поставки вооружений НАТО и использование оружия из Запада будут далее продолжаться.

Политолог говорит, как только российская армия перейдет Днепр, спецоперация исчерпает свой потенциал. Тогда начнутся действия иного характера.

Сегодня Сергей Лавров и Владимир Путин говорили о том, что Россия ориентирована на переговоры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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