Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет Свободна пресса. Пока она не может ввести свои войска, поскольку произойдет усугубление российско-украинского конфликта.

Однако теоретически существует опасность, что Польша может быть втянута в конфликт. Обозреватель отмечает, что в случае желания Вашингтон может подключить Варшаву к вооруженному конфликту.

По мнению политолога Трухачёва, Варшава не собирается забирать всю западную часть Украины. В планах было «прибрать к рукам» всю ее часть, но может она взять под собственный контроль лишь Львовскую область. Идти против Путина с войной Польша не собирается.

Помимо того, ввести польские войска в западную часть Украины возможно лишь с согласия ЕС и НАТО, поэтому вероятность того, что западна часть отойдет к Польше минимальна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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