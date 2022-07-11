Сергей Соседов проинформировал о самой большой ошибке умершего Юрия Шатунова

Сергей Соседов, знаменитый российский музыкальный критик, рассказал о самой большой ошибке умершего Юрия Шатунова.

Соседов, который принял участие в программе «Хватит слухов!», заявил, что при жизни Шатунов вовремя не перезапустил песенную карьеру по одной причине. Главная ошибка скончавшегося музыканта - нежелание менять старый репертуар. По мнению Сергея Васильевича, группе «Ласковый май» и Шатунову нужно было отдать предпочтение более серьезным песням.

Напомним, что 48-летний Юрий Шатунов скончался 23 июня текущего года. Обширный инфаркт не оставил певцу никаких шансов на жизнь. Сердечная недостаточность, которая привела к смерти, могла быть спровоцирована эмоциональной нагрузкой.

Также сообщалось, что за неделю до смерти исполнитель перенес сердечный приступ. 5 июня Шатунов прямо на концерте в Зеленограде покинул сцену. За кулисами врачи ему вкололи некий препарат, артист вернулся к зрителям. Практически в предынфарктном состоянии Юрий пел еще почти час.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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