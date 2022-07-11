Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты

Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были замечены в районе Артемовска.

По предварительным данным, украинским ВВС предоставили не менее 12 вертолетов Ми-24. На технике закрашены серийные номера и чешская символика. Сейчас на переданных Прагой вертолетах значится украинский флаг.

Ранее о передаче Украине боевых вертолетов сообщал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Ударный вертолет Ми-24 имеет множество модификаций. Он экспортировался во все страны мира и активно применялся в годы Афганской войны, а также во время боевых действий в Чечне и иных региональных конфликтах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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