Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

Image 16+
Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны
В Мире
Фото из открытых источников

Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны. Об этом говорят результаты исследования, проведенного литовским агентством по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje.

Агентство утверждает, что немецкие туристы массово отменяют туры в страны Балтии. Главная причина отмены поездок -  опасения граждан по поводу начала военных действий из-за конфликта на Украине и проблем транзита в Калининград.

Литва всегда была очень популярным направлением отдыха для жителей ФРГ. Для путешествий Вильнюс и иные города страны в основном выбирают пожилые немцы, которые или отдыхают в одиночку, или вместе с друзьями и семьями.

Напомним, и без того напряженная ситуация в Балтии накалилась после того, как Литва объявила о прекращении транзита части грузов с России в Калининградскую область. Местные власти опубликовали список запрещенных для перевозки через Литву товаров, в который попали металло- и нефтепродукты, запчасти, бытовая техника, табак, одежда и парфюмерия. По заявлению литовского правительства, делается это в рамках реализации западных санкций по отношении к РФ и РБ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

Сегодня, 20:13

Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

Сегодня, 17:18

Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

Сегодня, 10:13

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

Сегодня, 08:51

У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

Сегодня, 08:35

Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

Вчера, 17:07

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

Вчера, 15:15

«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

Вчера, 14:45

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Вчера, 14:09

Пентагон обеспокоен, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

Вчера, 12:25

Претендент на пост премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине

Вчера, 11:26

Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие

9-07-2022, 19:00

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

9-07-2022, 15:03

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 13:13

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

4-07-2022, 23:23

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

1-07-2022, 23:18

Турецкая компания Bayrak бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

28-06-2022, 09:43

«Помощь подходит к концу»: кандидат исторических наук Михаил Смолин проанализировал дальнейшее развитие ситуации с украинскими беженцами в Европе

27-06-2022, 23:33

Правительство США рассматривает варианты раздела территории России на части

25-06-2022, 14:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • Вчера, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • Сегодня, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • Сегодня, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • Сегодня, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
  • Вчера, 11:08

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины
  • Вчера, 14:09

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль

Новости партнеров
Новости партнеров
Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
  • 9-07-2022, 23:42

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет
  • Вчера, 15:15

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

Чешский журналист Милан Водичка в колонке издания iDNES.cz написал что случится, если Россия решит захватить Прибалтику. Эстония, Латвия и Литва

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • Сегодня, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
  • 9-07-2022, 16:34

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для