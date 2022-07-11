Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны. Об этом говорят результаты исследования, проведенного литовским агентством по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje.

Агентство утверждает, что немецкие туристы массово отменяют туры в страны Балтии. Главная причина отмены поездок - опасения граждан по поводу начала военных действий из-за конфликта на Украине и проблем транзита в Калининград.

Литва всегда была очень популярным направлением отдыха для жителей ФРГ. Для путешествий Вильнюс и иные города страны в основном выбирают пожилые немцы, которые или отдыхают в одиночку, или вместе с друзьями и семьями.

Напомним, и без того напряженная ситуация в Балтии накалилась после того, как Литва объявила о прекращении транзита части грузов с России в Калининградскую область. Местные власти опубликовали список запрещенных для перевозки через Литву товаров, в который попали металло- и нефтепродукты, запчасти, бытовая техника, табак, одежда и парфюмерия. По заявлению литовского правительства, делается это в рамках реализации западных санкций по отношении к РФ и РБ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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