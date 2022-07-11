В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка Бориса Джонсона, чтобы сохранить свои позиции.

«Чем больше Джонсон остается на посту премьер-министра страны, тем больше людей говорят, что не хотят голосовать за этого человека», — пояснил Мацейчук.

Журналист считает, что чем дольше Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует не выиграть на предстоящих выборах. В британском обществе есть запрос на новых политиков, поэтому победить могут даже лейбористы. Об свидетельствуют дополнительные выборы в парламент Британии — победу одержали либералы и лейбористы.

Напомним, что отставка Бориса Джонсона связана с правительственным кризисом. Так, за два последних дня кабинет министров Великобритании покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Уход чиновников с должности связан с недоверием к лидеру Консервативной партии и выражает несогласие с его методами руководства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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