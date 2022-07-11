Верка Сердючка оскорбила Россию на онлайн-фестивале Atlas Online

Певица Верка Сердючка, которая 11 июля 2022 года приняла участие в крупном онлайн-фестивале Atlas Online, публично оскорбила Россию. Андрей Данилко, исполнивший на мероприятии знаменитую песню «Раша, гудбай», отметился очередной выходкой - ругался матом и показывал нецензурные жесты.

Перед сценой фестиваля был изображен неприличный жест, направленный в адрес РФ. Помимо безобразных инсталляций, на футболках коллектива красовались матерные антироссийские лозунги.

Организаторы онлайн-фестиваля все собранные средства передадут на нужды ВСУ.

Напомним, ранее на благотворительном концерте Embrace Ukraine — #StrivingTogether в Амстердаме артист устроил русофобскую вакханалию. Пародист изменил слова своего хита Dancing Lasha Tumbai, придав ему антироссийский смысл. При этом позже юморист не исключил, что может приехать в Россию с гастролями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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