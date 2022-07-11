Жигалова обвинила основателя группы «Ласковый май» в домогательствах к детям

Репортер Алёна Жигалова обвинила основателя музыкальной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова в домогательствах к детям. Как утверждает видеоблогер, 58-летний композитор предлагал юным исполнителям «познакомиться поближе, чтобы работа складнее шла».

В новом выпуске YouTube-шоу «Покидая ласковый май» Жигалова затронула тему домогательств к несовершеннолетним, после чего на электронную почту Алены стали массово приходить письма от поклонников. В них говорилось о том, что господин Кузнецов приставал к несовершеннолетним мальчикам.

Ходят слухи, что одному из последних подопечных основатель «Ласкового мая» предложил заняться любовными утехами, «чтобы лучше писались песни». Продюсер помогал парню готовиться к музыкальным конкурсам.

Также в выпуске Жигалова показала своего коллегу Михаила Филимонова, который опубликовал скандальную статью о наклонностях Сергея. Мужчина утверждает, что Кузнецов создавал эротические рассказы и любовные истории мальчиков и мужчин. А однажды Филимонов даже спросил у психолога мнение касательно творчества поэта. Врач ответил, что в репертуаре группы есть немало странных песен, в которых непонятно, к кому автор обращается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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