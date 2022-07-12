South China Morning Post: США обошли РФ в игре великих держав

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает о том, что Соединенные Штаты Америки опередили Россию в игре великих держав. Автором статьи является Йорген Эрстрем Меллер (Joergen Oerstroem Moeller) — бывший государственный секретарь Королевского Министерства иностранных дел Дании. Как утверждает автор статьи, США, благодаря конфликту в Украине, смогут восстановить свое преимущество на мировой арене. Но ослабив Россию, они не остановятся – далее последуют Китай, Иран и Северная Корея.

По словам Йоргена Меллера, 25 апреля произошел перелом с геополитической точки зрения. Тогда Ллойд Остин, министр обороны США, заявил, что Штаты намерены настолько ослабить Россию, что она никогда больше не сможет навредить другой стране. Кроме того, в случае победы Украины, которую снабжают оружием США, в противостоянии с Россией страны Европы будут вынуждены поддержать политику Соединенных Штатов, направленную на восстановление их могущества.

В отношении Китая, который стал набирать силу на мировой арене, действия США могут развиваться по трем сценариям, полагает Меллер. Если США переиграют Китай, действуя постепенно, и он отступит, то его будут рассматривать как слабого. Если же Китай инициирует военный конфликт, то он выйдет за рамки своих возможностей в противостоянии Западу. Если же Пекин решит проводить какую-то гибридную войну, то западные политики будут изображать его как страну, дестабилизирующую международные отношения и подрывающую экономическую глобализацию, что оправдает последующие за этим санкционные ограничения.

Иран также может оказаться в центре внимания США из-за его ядерной программы, предполагает автор статьи. Как известно, США, Израиль и восемь арабских стран создают "ближневосточный альянс противовоздушной обороны", который уже сдерживает иранские действия.

«Несомненно, США запланировали военные шаги и для нейтрализации ядерного арсенала КНДР», - уверен Меллер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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