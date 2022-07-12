Судя по результатам опроса, большая часть жителей США не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов на выборах президента в 2024 году

Согласно результатам социологического исследования, проведённого Politico совместно с компанией Morning Consult, нынешнему главе Белого Дома Джозефу Байдену и его предшественнику на этом посту Дональду Трампу стоит серьёзно взвесить все «за» и «против», прежде чем выставлять свои кандидатуры на следующих выборах президента США, которые состоятся в две тысячи двадцать четвёртом году.

Как сообщили исследователи, около шестидесяти четырёх процентов опрошенных избирателей негативно отнесутся к попыткам Байдена пойти на следующий срок. Что же касается Трампа, то несогласие с его возможным решением повторно баллотироваться на пост главы государства выразили около шестидесяти одного процента респондентов.

Напомним, РИА «ФАН» сообщало о том, что ряд европейских пользователей заблокированной в России сети Twitter выразили сомнения в дееспособности Байдена. Эта мысль прозвучала в комментариях под высказываниями нынешнего американского президента по поводу демократий в западном полушарии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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