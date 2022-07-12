Андрей Ургант заявил, что его сын будет продолжать карьеру в РФ

Андрей Ургант, 65-летний актер театра и кино, заявил о том, что его сын будет продолжать карьеру в России. Ургант-старший осудил всех хейтеров, критиковавших Ивана после его отъезда в Израиль.

Ургант рассказал о планах на будущее своего сына, известного шоумена и телеведущего Ивана Урганта. Андрей Львович ответил на вопросы о том, планирует ли его наследник продолжать карьеру в РФ.

«Он российский гражданин, русский человек, который любит свою родину и собирается не только продолжать карьеру здесь, он и не прекращал эту работу», - заявил артист.

Как добавил Ургант-старший, телевизионное развлекательное вечернее шоу сына «Вечерний Ургант» нана Первом канале было временно закрыто по причинам, независящим от телеведущего. Отец шоумена осудил всех тех, кто критиковал его наследника после отъезда в запланированный отпуск в Израиль. То вранье, которое обрушили коллеги и друзья на Ивана, а также недруги — невозможно измерить, подытожил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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