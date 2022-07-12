Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»

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Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»
Санкт-Петербург
Евгений Пригожин

Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их выход на сцену был запрещен, что вызвало огромное возмущение болельщиков. Журналисты «Дни.ру» поинтересовались у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, кто, по его мнению, на самом деле запретил долгожданное выступление. 

«Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе «Ленинград» спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего «Зенита», тем более, когда «Зенит» победил», - прокомментировал ситуацию предприниматель.

Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершился со счетом 4:0 в пользу команды из Петербурга. Болельщики ожидали увидеть на выступлении, приуроченном к мероприятию, концерт группы «Ленинград» музыканта Сергея Шнурова. Однако вместо них на сцену вышел критиковавший СВО коллектив «Би-2», что вызвало огромный скандал в обществе. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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