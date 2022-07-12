Григорий Лепс решил выкупить права на песни Юрия Шатунова

Григорий Лепс, который является обладателем собственного продюсерского центра, решил выкупить права на песни Юрия Шатунова. Об этом певец заявил на пресс-конференции ТАСС.

59-летний артист заявил о желании выкупить права на некоторые хиты Юрия Шатунова.

«Я бы отдал колоссальное количество средств, лишь бы приобрести некоторые песни «Ласкового мая». Сам бы не смог спеть такие произведения в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, из-за возраста. Во-вторых, если я спою в такой же манере, будет странно. Однако идея выкупить произведения, которые исполнял покойный Юра, не лишена смысла. Я не знаю, смогу ли приобрести права на выпуск хитов и исполнение. Не факт, что я сам буду петь. Но хочу, чтобы эти композиции были в моей копилке. Не исключено, что найдется молодой исполнитель, который будет трактовать песню по-своему и она обретет новую жизнь», — сказал Лепс.

Легендарный солист «Ласкового мая» преждевременно ушел в мир иной в больнице в ночь с 22 на 23 июня. Причина трагической смерти - острая сердечная недостаточность. Со дня кончины Юрия Шатунова прошло более двух недель, но связанные с его именем скандалы не прекращаются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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