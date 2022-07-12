Иван Охлобыстин высказался о будущем сбежавших российских звезд

Актёр кино и телевидения, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Иван Охлобыстин высказался о будущем артистов, сбежавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Звезда РФ считает, что у таких людей нет будущего.

Иван Охлобыстин: «Никому помимо России их творчество не сдалось. Ведь большая часть художественного произведения, которое было создано русским художником, в полной мере может быть понята только русским».

55-летний писатель отметил, что ему, например, нравится творчество Бориса Гребенщикова, а также песни Земфиры и исполнение Андрея Макаревича, но им «не хватило духу» вместе с россиянами достойно пережить непростые времена.

Отметим, что Охлобыстин открыто поддерживает спецоперацию ВС РФ. Актёру тяжело поддерживать нейтральное общение с теми звездами, которые осуждают действия Москвы. С некоторыми знаменитостями после данных политических событий Ивану удалось сохранить хорошие отношения. Но с кем-то пришлось поругаться. С Андреем Макаревичем, к примеру, который поливает грязью россиян и Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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