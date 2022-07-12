Лавров поддержал идею конфискации имущества уехавших из России Пугачевой и Галкина

Продюсер Сергей Лавров поддержал идею конфискации имущества уехавших из РФ Пугачевой и Галкина.

Ранее сообщалось о том, что у юмориста Максима Галкина и его звездной супруги Аллы Пугачевой, уехавших из России, могут конфисковать недвижимое имущество в России. Лавров поддержал эту идею, заявив, что это правильное решение.

По заверению продюсера, у звезд, которые отказались от своей родины, даже необходимо конфисковать квартиры, дома, землю, а на вырученные деньги строить детские дома и помогать российской армии.

«Да, счета и недвижимость таких вот звезд можно использовать на нужды детей и ребят, которые пострадали в спецоперации», — заявил он.

«По сути дела, деятельность таких индивидов вредоносна для страны. Этот шаг будет минимальным возмещением ущерба за многие годы их паразитарной жизни в РФ», — добавил Лавров.

Напомним, на днях журналистам стало известно о том, что Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и с детьми покинули Израиль. Теперь звездное семейство живет в Латвии, в курортном городе Юрмала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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