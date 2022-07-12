На базе в Манчестере офицеры ВС Британии обучают солдат ВСУ

На базе в Манчестере офицеры ВС Британии обучают украинских солдат. Подготовку военных из ВСУ английскими офицерами Минобороны Великобритании продемонстрировало на видео.

Первую партию бойцов из Украины, а это не менее 10 тысяч, офицеры ВС Британии учат работать с автоматами и меткой стрельбе. Кадры подготовки были сняты на военной базе в Манчестере. Наблюдали за военными ВСУ солдаты из третьего стрелкового батальона в Эдинбурге.

Стало известно, что тренировки проходят с 06.00 до 22.30 без выходных.

Офицеры ВС Великобритании гордятся тем, что поддерживают добровольцев Украины.

«Используя весь опыт английской армии, мы сможем помочь Киеву усилить сопротивление и восстановить силы», – написал глава британской Минобороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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