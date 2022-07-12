На базе в Манчестере офицеры ВС Британии обучают солдат ВСУ

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра
Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения
Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет
Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных
Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков
Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских
Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России
Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль
Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для
Новейшая российская управляемая ракета «Изделие 305» может похвастаться высочайшей точностью. Боевое применение нового оружия, разработанного
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