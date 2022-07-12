Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков о ходе спецоперации на украинской территории.

Армия РФ готова к возобновлению наступательных действий на Украине. В докладе сказано, что военные России продолжают наступление на Донбассе.

«Российские войска продолжат оказывать военное давление на ВСУ, перегруппировываясь и перестраиваясь для наступательных операций в скором будущем», — пишут британские СМИ.

Справка: (MI6) - это секретная разведывательная служба (Secret Intelligence Service, SIS), которая является государственным органом внешней разведки с 1909 г. в Великобритании. Она - важная часть аппарата правительства. MI-6 одновременно подчинена британскому МИД и Объединенному разведывательному комитету.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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