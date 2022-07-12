Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

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Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет
В Мире
Фото из открытых источников

Сенатор Сергей Павлович Цеков предрек США и Евросоюзу развал, причем произойдет это не позднее чем через 30 лет. Об этом пишет «Лента.ру».

Соединенные Штаты Америки вместе с Европейским союзом рано или поздно станут разваливаться. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, произойдет развал не позже чем через 30 лет.

«Если говорить о том, кому грозит развал, так это Америке. Штаты неизбежно станут разваливаться, поскольку у них будут происходить конфликты внутри государства. Также Евросоюз развалится. Сколько уйдет времени на этот процесс, пока затрудняюсь сказать. Думаю, за один-два-три десятка лет от них ничего останется», - заявил сенатор.

Политик добавил, что если США и ЕС хотят сохраниться, государства должны уважительно относиться к иным странам, включая Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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