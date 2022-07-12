The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

Image 16+

75% молодых людей из США не пригодны к военной службе.  Об этом сегодня, 12 июля, пишет The Washington Times.

Издание приводит слова бывшего губернатора штата Висконсин. Чиновник говорит о слабости американской армии и ее гигантских проблемах.

По заверению экс-губернатора, почти 75% молодых американцев непригодны для военной службы. Одной из причин он называет «прогрессивные» политические меры. Кроме того, молодые парни в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии из-за необразованности, криминальных наклонностей или лишнего веса.

Эксперт считает, что боьшой ошибкой Белого дома является бегство из Афганистана, поскольку упадок морального духа американских военных и ветеранов отрицательно сказался на желании молодых людей заключать контракты на вступление в ряды ВС США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Сегодня, 11:19

The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

Сегодня, 09:18

Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

Вчера, 20:13

Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

Вчера, 17:18

Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

Вчера, 10:13

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

Вчера, 08:51

У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

Вчера, 08:35

Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

10-07-2022, 17:07

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

10-07-2022, 15:15

«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

10-07-2022, 14:45

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

10-07-2022, 14:09

Пентагон обеспокоен, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

10-07-2022, 12:25

Претендент на пост премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине

10-07-2022, 11:26

Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие

9-07-2022, 19:00

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

9-07-2022, 15:03

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 13:13

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

4-07-2022, 23:23

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

1-07-2022, 23:18

Турецкая компания Bayrak бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

28-06-2022, 09:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • 10-07-2022, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • Вчера, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • Вчера, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • Вчера, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
  • 10-07-2022, 11:08

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
  • 9-07-2022, 23:42

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России

Новости партнеров
Новости партнеров
СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины
  • 10-07-2022, 14:09

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
  • 9-07-2022, 16:34

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • Вчера, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Новейшая российская ракета «Изделие 305» продемонстрировала высочайшую точность
  • 10-07-2022, 11:45

Новейшая российская ракета «Изделие 305» продемонстрировала высочайшую точность

Новейшая российская управляемая ракета «Изделие 305» может похвастаться высочайшей точностью. Боевое применение нового оружия, разработанного