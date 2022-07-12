The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

75% молодых людей из США не пригодны к военной службе. Об этом сегодня, 12 июля, пишет The Washington Times.

Издание приводит слова бывшего губернатора штата Висконсин. Чиновник говорит о слабости американской армии и ее гигантских проблемах.

По заверению экс-губернатора, почти 75% молодых американцев непригодны для военной службы. Одной из причин он называет «прогрессивные» политические меры. Кроме того, молодые парни в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии из-за необразованности, криминальных наклонностей или лишнего веса.

Эксперт считает, что боьшой ошибкой Белого дома является бегство из Афганистана, поскольку упадок морального духа американских военных и ветеранов отрицательно сказался на желании молодых людей заключать контракты на вступление в ряды ВС США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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