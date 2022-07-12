«Упитанные ребята на Роллс-Ройсах»: Пригожин рассказал о "смотрящих" за мусорной реформой

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что предлагал свою помощь губернатору Александру Беглову, но тот отказался ради получения личной выгоды.

С началом мусорной реформы в Северной столице начались проблемы. Жители города регулярно жаловались на бытовые отходы, которые никто не хотел вывозить из дворов многоэтажных домов. В результате Петербург постиг очередной коллапс. Однако это можно было предотвратить, считает Пригожин.

Он рассказал, как предлагал Беглову свою помощь в борьбе с мусором, обещая инвестировать в реформу 12 млн рублей в организацию мусороперерабатывающих заводов, строительство контейнерный парков и многое другое, но получил жесткий отказ со стороны чиновника. Тогда он встретился с владельцами основных компаний, занимающихся мусором в Петербурге и от них узнал о появлении в мусорной реформе неких «смотрящих».

«Правда, как рассказывают те самые мужики-работяги, в мусорной реформе появились «смотрящие» – вполне себе упитанные ребята на Роллс-Ройсах, если не ошибаюсь, что-то связанное с семейкой Захватовых» […] «Вместо слов за чашкой чая, которые ожидали участника рынка, таких как: «Уважаемый Иван Иваныч, мы хотим создать новую систему, инвестировать в нее средства, вы от этого только выиграете, а не проиграете» и вместо рукопожатия, их вызвали их на ковер. Тех самых мужиков-работяг, которые по 30 лет возят мусор в этом городе и ни у кого не было никаких претензий. Им сказали: «30% кэшем или идите на х..й!»», - рассказал бизнесмен в беседе с « Невскими Новостями ».

Он также добавил, что «мужики-работяги» были вынуждены согласиться на условия, поскольку «семейка толстопузов» просто не оставила им выбора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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