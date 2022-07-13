Актриса Семина в грубой форме раскритиковала Аллу Пугачеву

Популярная актриса Тамара Семина в грубой форме высказалась об Алле Пугачевой. Знаменитость резко заявила, что она не собирается ни в чем подражать Примадонне.

Недавно Аника Керимова заступилась за 73-летнюю певицу, которую критикуют за внешний вид. По мнению дизайнера, женщинам нужно брать пример с Аллы Борисовной, поскольку у нее хороший вкус и она умеет подчеркивать свою красоту правильно подобраной одеждой.

Семина не смогла промолчать и решила высказать свою точку зрения:

«Дураки Вы все, ребята! Посмотрите на достаток Пугачевой и обычной русской женщины! Что Вы смешите кишки-то, душой обнищали? Нам что нечем заниматься что ли?» - возмутилась Семина.

«Какого хрена брать пример с Пугачевой? Зачем? Тогда во все тяжкие можно пускаться и по мужикам болтаться! Уже совсем ошалели! Подражать Пугачевой!» — добавила актриса и подчеркнула, что за спиной у Народной артистки было пять браков, а ее нынешний муж ей «в сыновья» годится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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