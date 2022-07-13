Актриса Семина в грубой форме раскритиковала Аллу Пугачеву

Image 16+
Актриса Семина в грубой форме раскритиковала Аллу Пугачеву
Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярная актриса Тамара Семина в грубой форме высказалась об Алле Пугачевой. Знаменитость резко заявила, что она не собирается ни в чем подражать Примадонне.

Недавно Аника Керимова заступилась за 73-летнюю певицу, которую критикуют за внешний вид. По мнению дизайнера, женщинам нужно брать пример с Аллы Борисовной, поскольку у нее хороший вкус и она умеет подчеркивать свою красоту правильно подобраной одеждой.

Семина не смогла промолчать и решила высказать свою точку зрения:

«Дураки Вы все, ребята! Посмотрите на достаток Пугачевой и обычной русской женщины! Что Вы смешите кишки-то, душой обнищали? Нам что нечем заниматься что ли?»  - возмутилась Семина.

«Какого хрена брать пример с Пугачевой? Зачем? Тогда во все тяжкие можно пускаться и по мужикам болтаться! Уже совсем ошалели! Подражать Пугачевой!» — добавила актриса и подчеркнула, что за спиной у Народной артистки было пять браков, а ее нынешний муж ей «в сыновья» годится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Семина в грубой форме раскритиковала Аллу Пугачеву

Сегодня, 16:33

Шоумен Максим Галкин появился в ресторане Риги в компании красивого юноши

Сегодня, 13:57

Шевчук поддерживает решение артистов покинуть Россию из-за СВО на Украине

Сегодня, 13:29

Лавров поддержал идею конфискации имущества уехавших из России Пугачевой и Галкина

Вчера, 14:14

Иван Охлобыстин высказался о будущем сбежавших российских звезд

Вчера, 10:09

Андрей Ургант заявил, что его сын будет продолжать карьеру в РФ

Вчера, 09:53

Григорий Лепс решил выкупить права на песни Юрия Шатунова

Вчера, 09:36

Жигалова обвинила основателя группы «Ласковый май» в домогательствах к детям

11-07-2022, 22:13

Верка Сердючка оскорбила Россию на онлайн-фестивале Atlas Online

11-07-2022, 21:28

Гордон набросился на Королеву из-за событий на Украине

11-07-2022, 17:14

Пьяная Анна Нетребко с мужем публично оскорбили российских поклонников в Италии

11-07-2022, 13:42

Леонид Агутин на концерте заявил, что он категорически против спецоперации на Украине

11-07-2022, 12:56

Сергей Соседов проинформировал о самой большой ошибке умершего Юрия Шатунова

11-07-2022, 11:36

Российский певец Александр Серов много лет скрывал свой возраст и настоящую фамилию

11-07-2022, 10:28

Филипп Киркоров признался, что «дал в морду» Юрию Шевчуку

11-07-2022, 09:21

Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин увидел криминальный след в смерти Шатунова

10-07-2022, 19:01

Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии

10-07-2022, 10:39

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

8-07-2022, 16:37

“Тет-а-тет” с собой или другая реальность музыки от Яны Ясс

14-06-2022, 18:48

Лавров предположил, что Галкину за его откровенную антироссийскую позицию могли заплатить

19-05-2022, 13:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • 10-07-2022, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • 11-07-2022, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • 11-07-2022, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • 11-07-2022, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине
  • Вчера, 11:19

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»
  • 10-07-2022, 22:57

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»

Обозреватель «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается саморазрушение либерального проекта. Таким мнением журналист МК

Новости партнеров
Новости партнеров
В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • 11-07-2022, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео
  • Вчера, 08:56

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО
  • 11-07-2022, 16:51

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
  • 11-07-2022, 23:58

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным