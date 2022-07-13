Евгений Пригожин обратился в СК РФ для возбуждения дела против журналистов «Медузы»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поручил юристам компании «Конкорд» подготовить заявление о возбуждении уголовного дела в отношении редакционного директора «Медузы» (СМИ, признанное в России иноагентом) Татьяны Ершовой и журналистки Лилии Яппаровой.

Предприниматель отметил, что редакция активно распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. Таким образом журналисты совершают государственную измену, а их действия подходят сразу под две статьи УК РФ. Соответствующее заявление было подано в Следственный комитет РФ.

Также Пригожин обратился к председателю СК Александру Бастрыкину. Он сообщил, что обозреватели издания задавали «очень странные» вопросы, опираясь на которые можно сделать вывод, что СМИ занимается подготовкой информационной провокации против России. На основе этого Следственному комитету необходимо возбудить уголовные дела против сотрудников «Медузы».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей