НАТО рассматривает передачу Украине ещё 242 танка

НАТО планирует передать Украине ещё 242 танков. Речь идет о модернизованных танках PT-91, пишет пресса.

Агентство Visegrad опубликовало информацию о том, что на протяжении месяца Украина может получить от стран НАТО ещё 242 танка, которые состоят на вооружении Польши и Испании.

Речь идет о PT-91 Twardy, они представляют собой модернизированную версию советского танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Запада 242 боевые машины.

По данным портала, окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 июля 2022 года, в ходе запланированной встречи представителей НАТО на авиабазе Рамштайн. Вместе с тем появилась информация о том, что испанское правительство согласовало с Германией вопрос передачи украинской армии 10 танков Leopard 2A4.

Кстати, с начала проведения специальной военной операции страны альянса передали украинской стороне более 500 машин тяжелой техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей