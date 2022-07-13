НАТО рассматривает передачу Украине ещё 242 танка

Image 16+
НАТО рассматривает передачу Украине ещё 242 танка
Украина
Фото из открытых источников

НАТО планирует передать Украине ещё 242 танков. Речь идет о модернизованных танках PT-91, пишет пресса.

Агентство Visegrad опубликовало информацию о том, что на протяжении месяца Украина может получить от стран НАТО ещё 242 танка, которые состоят на вооружении Польши и Испании. 

Речь идет о PT-91 Twardy, они представляют собой модернизированную версию советского танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Запада 242 боевые машины.

По данным портала, окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 июля 2022 года, в ходе запланированной встречи представителей НАТО на авиабазе Рамштайн. Вместе с тем появилась информация о том, что испанское правительство согласовало с Германией вопрос передачи украинской армии 10 танков Leopard 2A4.

Кстати, с начала проведения специальной военной операции страны альянса передали украинской стороне более 500 машин тяжелой техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журналист Скачко заявил, что Запад проигрывает России в выносливости

Сегодня, 18:06

НАТО рассматривает передачу Украине ещё 242 танка

Сегодня, 17:35

Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

Сегодня, 11:28

На базе в Манчестере офицеры ВС Британии обучают солдат ВСУ

Вчера, 14:06

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты

11-07-2022, 19:35

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

11-07-2022, 10:01

Казаки повезут в Донбасс знамена победы, за которую не хотят сражаться

10-07-2022, 18:24

Телеграм-канал «Незыгарь» рассказал, что Украину ждет апокалипсис

10-07-2022, 16:49

Киев назвал «Железный купол» Израиля бесполезной затеей против российских ракет

9-07-2022, 23:59

Блинкен давит на своего китайского коллегу по поводу спецоперации РФ на Украине

9-07-2022, 17:55

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

8-07-2022, 15:43

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

8-07-2022, 12:48

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

7-07-2022, 12:38

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

6-07-2022, 15:33

Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ

30-06-2022, 23:33

Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

30-06-2022, 16:53

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

30-06-2022, 11:03

Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу

29-06-2022, 12:53

Два американских истребителя F-35 приблизились к острову Змеиный в Черном море

28-06-2022, 11:08

Евсеев раскрыл стратегическую роль острова Змеиный для ВС России

28-06-2022, 11:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • 10-07-2022, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • 11-07-2022, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • 11-07-2022, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • 11-07-2022, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине
  • Вчера, 11:19

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»
  • 10-07-2022, 22:57

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»

Обозреватель «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается саморазрушение либерального проекта. Таким мнением журналист МК

Новости партнеров
Новости партнеров
В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • 11-07-2022, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео
  • Вчера, 08:56

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО
  • 11-07-2022, 16:51

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
  • 11-07-2022, 23:58

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным