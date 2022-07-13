Панин восхитился Ахеджаковой, которая выступила против спецоперации

Скандальный актер Алексей Панин заявил о том, что он восхищается Лией Ахеджаковой, которая не побоялась и выступила против спецоперации на Украине.

«Лия Ахеджакова, полезла с шашкой наголо на танк. Я позвонил ей сразу же после того, как она дала интервью Кате Гордеевой. Мы поговорили после начала спецоперации. Я в ней ни капельки не разочаровался», - отметил Панин.

Также он добавил, что искренне восхищается другими артистами, которые не боятся и высказывают свою гражданскую позицию.

Напомним, неделю назад актриса театра и кино заявила, что планирует покинуть Россию и переехать жить в Украину. Знаменитость всячески осуждает специальную военную операцию и активно критикует власти России.

Но несмотря на критику, Ахеджакова все еще находится в РФ и работает в театре «Современник».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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