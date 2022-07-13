Панин восхитился Ахеджаковой, которая выступила против спецоперации

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра
Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения
Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет
Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных
Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков
Обозреватель «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается саморазрушение либерального проекта. Таким мнением журналист МК
В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка
Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых
Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в
Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным
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