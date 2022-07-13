Шевчук поддерживает решение артистов покинуть Россию из-за СВО на Украине

Солист группы ДДТ, 65-летний Юрий Шевчук, не поддерживает проведение спецоперации на Украине. Рок-музыкант поддерживает решение артистов покинуть РФ из-за СВО.

На YouTube-канале «Скажи Гордеевой» певец рассказал о том, что его музыка не влияет на власть, однако он достаточно сделал для армии России.

Высказался исполнитель о звездах, покидающих страну. По мнению артиста, покинувшим РФ исполнителям здесь нечего делать, поскольку их лишили возможности выражать свои мысли. Сам Юрий Шевчук, судя по всему, не планирует уезжать из России, он продолжает выступать и общаться с людьми.

Ровно 30 лет назад была создана рок-группа «ДДТ». Все это время бессменным лидером культового коллектива является Юрий Юлианович Шевчук.

В мае 2022 года автор песен оказался в центре скандала. Во время выступления в Уфе музыкант подверг критике российское правительство и президента страны, сравнив РФ с «нищей бабушкой на рынке». К тому же, артист раскритиковал спецоперацию на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей