Шоумен Максим Галкин появился в ресторане Риги в компании красивого юноши

Шоумена Максима Галкина заметили в одном из ресторанов Риги в компании красивого юноши. Об этом в латвийской социальной сети сообщила некая Анна-Мария.

По информации женщины, спутнику Максима на вид было 20–25 лет. Юноша был в пиджаке, аристократичный, манерный, утонченный. Источник утверждает, что оба сидели в солнцезащитных очках, чтобы не привлекать внимание общественности. Как предполагает девушка, это не было похоже на дружескую или рабочую встречу.

Подобные домыслы вызвали волну возмущения. Пользователи соцсети считают, что нужно уважать личное пространство каждого человека и дать Галкину спокойно отдохнуть.

Отметим, что после приезда Галкина и Пугачёвой из Израиля в Латвию в Сети ходит много слухов о местонахождении и досуге звёздной пары. Каждый день СМИ пишут новые подробности о жизни Примадонны и её супурга. Несмотря на то, что семейство всячески избегает публичности, оно регулярно является мишенью сплетен или слухов.

Вчера мы писали о том, что певицу и юмориста могут лишить имущества. Эту идею, в том числе, поддержали депутат нижней палаты Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и продюсер Сергей Лавров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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