Шоумен Максим Галкин появился в ресторане Риги в компании красивого юноши

Image 16+
Шоумен Максим Галкин появился в ресторане Риги в компании красивого юноши
Знаменитости
Фото из открытых источников

Шоумена Максима Галкина заметили в одном из ресторанов Риги в компании красивого юноши. Об этом в латвийской социальной сети сообщила некая Анна-Мария.

По информации женщины, спутнику Максима на вид было 20–25 лет. Юноша был в пиджаке, аристократичный, манерный, утонченный. Источник утверждает, что оба сидели в солнцезащитных очках, чтобы не привлекать внимание общественности. Как предполагает девушка, это не было похоже на дружескую или рабочую встречу.

Подобные домыслы вызвали волну возмущения. Пользователи соцсети считают, что нужно уважать личное пространство каждого человека и дать Галкину спокойно отдохнуть.

Отметим, что после приезда Галкина и Пугачёвой из Израиля в Латвию в Сети ходит много слухов о местонахождении и досуге звёздной пары. Каждый день СМИ пишут новые подробности о жизни Примадонны и её супурга. Несмотря на то, что семейство всячески избегает публичности, оно регулярно является мишенью сплетен или слухов.

Вчера мы писали о том, что певицу и юмориста могут лишить имущества. Эту идею, в том числе, поддержали депутат нижней палаты  Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и продюсер Сергей Лавров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Семина в грубой форме раскритиковала Аллу Пугачеву

Сегодня, 16:33

Шоумен Максим Галкин появился в ресторане Риги в компании красивого юноши

Сегодня, 13:57

Шевчук поддерживает решение артистов покинуть Россию из-за СВО на Украине

Сегодня, 13:29

Лавров поддержал идею конфискации имущества уехавших из России Пугачевой и Галкина

Вчера, 14:14

Иван Охлобыстин высказался о будущем сбежавших российских звезд

Вчера, 10:09

Андрей Ургант заявил, что его сын будет продолжать карьеру в РФ

Вчера, 09:53

Григорий Лепс решил выкупить права на песни Юрия Шатунова

Вчера, 09:36

Жигалова обвинила основателя группы «Ласковый май» в домогательствах к детям

11-07-2022, 22:13

Верка Сердючка оскорбила Россию на онлайн-фестивале Atlas Online

11-07-2022, 21:28

Гордон набросился на Королеву из-за событий на Украине

11-07-2022, 17:14

Пьяная Анна Нетребко с мужем публично оскорбили российских поклонников в Италии

11-07-2022, 13:42

Леонид Агутин на концерте заявил, что он категорически против спецоперации на Украине

11-07-2022, 12:56

Сергей Соседов проинформировал о самой большой ошибке умершего Юрия Шатунова

11-07-2022, 11:36

Российский певец Александр Серов много лет скрывал свой возраст и настоящую фамилию

11-07-2022, 10:28

Филипп Киркоров признался, что «дал в морду» Юрию Шевчуку

11-07-2022, 09:21

Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин увидел криминальный след в смерти Шатунова

10-07-2022, 19:01

Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии

10-07-2022, 10:39

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

8-07-2022, 16:37

“Тет-а-тет” с собой или другая реальность музыки от Яны Ясс

14-06-2022, 18:48

Лавров предположил, что Галкину за его откровенную антироссийскую позицию могли заплатить

19-05-2022, 13:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне
  • 10-07-2022, 23:32

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России
  • 11-07-2022, 11:07

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет
  • 11-07-2022, 10:01

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений
  • 11-07-2022, 10:13

Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине
  • Вчера, 11:19

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»
  • 10-07-2022, 22:57

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»

Обозреватель «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается саморазрушение либерального проекта. Таким мнением журналист МК

Новости партнеров
Новости партнеров
В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона
  • 11-07-2022, 08:51

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

В Польше объяснили, кому выгодна отставка Бориса Джонсона. По словам местного журналиста Томаша Мацейчука, Консервативной партии необходима отставка

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео
  • Вчера, 08:56

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО
  • 11-07-2022, 16:51

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
  • 11-07-2022, 23:58

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным