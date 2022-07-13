The Sun: Заявление Рогозина стало угрожающим предупреждением Западу

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The Sun: Заявление Рогозина стало угрожающим предупреждением Западу
Политика
Фото из открытых источников

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сделал Западу угрожающее предупреждение. Об этом написал британский журналист Феликс Ален на портале The Sun.

Не так давно Рогозин опубликовал фото, на которых он стоит рядом с современной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». «Главный ядерщик Путина» сообщил о том, что ведется активная подготовка к окончательным испытаниям и серийному производству новейшего ракетного комплекса. По мнению The Sun, это заявление является угрозой Западу. 

Издание напомнило, что незадолго до этого подобное заявление было сделано российским президентом. Владимир Путин предупредил, что МБР России способна прорвать любые современные противоракетные комплексы. 

Напомним, 20 апреля 2022 года Министерство обороны РФ рапортовало об успешном запуске с космодрома межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. В ведомстве отчитались, что вооружение значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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