Журналист Владимир Скачко ознакомился с последними публикации в двух европейских газетах и поделился своим мнением с российскими читателями. Корреспондент считает, что Запад проигрывает России в глобальной выносливости.

Джек Уотлинг, научный сотрудник Королевского института исследований, в издании «Independent» заявил, что контрнаступление ВСУ может быть обречено на провал из-за того, что командование ВСУ заранее объявило о своих планах.

«Financial Times» и вовсе пишет, что НАТО и ЕС будут тщательно проверять, куда идет поставляемая ими техника. Все из-за появившейся информации о контрабандном вывозе с Украины оружия на черный рынок Европы.

Владимир Скачко: «Задумка Запада состояла в том, чтобы максимально истощать Россию, довести до поражения и полного развала. Однако получилось все наоборот – сегодня РФ истощает Запад, и он ощутимо проигрывает в выносливости».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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