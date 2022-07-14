ЮФ: Шеслер объяснила, зачем ВСУ перебросили под Николаев системы РСЗО HIMARS

Как рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, Николаевская область представляет собой кластер, откуда вооружённые силы Украины смогут легко совершать атаки по Херсонской и Запорожской области. Об этом пишет «ЮФ».

«Комплексы HIMARS, полученные Украиной от США, которые сейчас оказались под городом Николаевом, для этой цели как раз подходят», — такой комментарий она написала для СМИ.

Несколько раньше военные обозреватели многих порталов РФ, пишущих о ходе СВО на Украине, ссылаясь на публикацию сообщества Reverse side of the medal, сообщили, что в окрестностях города Николаева появились 4 РСЗО HIMARS. Авторы первоисточника сообщают о том, что «теперь, с высокой степенью вероятности, ВСУ будут стрелять HIMARS». Собеседник «Свободной прессы» рассказал о том, что 4 комплекса HIMARS представляют собой целую батарею. Подобное оружие наносит массированные атаки по нескольким объектам одновременно, тем самым сильно осложняя боевое воздействие ПВО:

«Именно город Николаев является непосредственным центром украинской армии на юге Украины. Оттуда ведутся обстрелы пригородов Херсона, а теперь, после поставок дальнобойных и точных систем HIMARS, под ударом оказались Новая Каховка, а под угрозой удара Мелитополь и другие города Херсонской и Запорожской областей».

«Это свидетельствует о том, что и для украинской армии, и для российского командования Николаев остается ключевой точкой развития специальной военной операции на следующем этапе», — резюмирует Лариса Шеслер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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