Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

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Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой. Так чиновницу будут поощрять, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе.

По информации от администраторов ресурса, Татьяну Боголюбову отметят «за сознательность». Авторы канала иронично соглашаются с этим заявлением и подтверждают: Боголюбова – сознательный гражданин.

«Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?»задают риторический вопрос на канале.

Боголюбова стала участницей инцидента в конце июня. В рамках выставки «Мариуполь — битва за русский мир» организаторы демонстрировали связанные с СВО экспонаты. По сообщениям СМИ, в шатре появилась чиновница. Она сорвала выставку своим требованием убрать все вещи с Z-символикой. По факту произошедшего следственный комитет и прокуратура уже начали разбирательство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе
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Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

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