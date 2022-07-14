Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой. Так чиновницу будут поощрять, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе.

По информации от администраторов ресурса, Татьяну Боголюбову отметят «за сознательность». Авторы канала иронично соглашаются с этим заявлением и подтверждают: Боголюбова – сознательный гражданин.

Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?» – задают риторический вопрос на канале.

Боголюбова стала участницей инцидента в конце июня. В рамках выставки «Мариуполь — битва за русский мир» организаторы демонстрировали связанные с СВО экспонаты. По сообщениям СМИ , в шатре появилась чиновница. Она сорвала выставку своим требованием убрать все вещи с Z-символикой. По факту произошедшего следственный комитет и прокуратура уже начали разбирательство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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