Даня Милохин планирует выкупить права на песни Шатунова и спеть их лючше

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин принял решение заменить Юрия Шатунова, который скоропостижно скончался, Даней Милохиным. Тиктокер в свою очередь не расстерялся и заявил, что споет песни Шатунова лучше исполнителя.

Противоречивого, немного странного кумира нынешней молодежи, который регулярно эпатирует публику, осуждают, ненавидят, критикуют. Поэтому очередная новость немного шокировала россиян. Создатель «Ласкового мая» сообщил о том, 20-летний Милохин планирует получить права на композиции Шатунова. Разин отметил, что Даня рос в том же детском доме, что Юра.

Скандальный пай-мальчик с радостью согласился с продюсером. Он пообещал исполнить все хиты Шатунова гораздо лучше, чем это делал сам певец.

Напомним, не так давно кумир российской молодежи обрушился с гневом на журналиста за то, что он сравнил его с покойным Юрием Шатуновым. Молодому шоумену пришлось это заявление не по душе. «Великая звезда и суперстар» поставил себя в один ряд с Элтоном Джоном. Амбиционный юноша заявил. что в мастерстве даже может с ним посоперничать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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