Домработница Киркорова причислила Стоцкую и Лорак к его потенциальным женам

Домработница Филиппа Киркорова заявила о том, что поп-король так и не смог забыть Примадонну. Также Люся разоткровенничалась и причислила Ани Лорак и Анастасию Стоцкую к числу его потенциальных жен.

Самая известная в России домработница с теплотой и трепетом говорит о бывшем работодателе. Люмила Дороднова считает Филиппа Бедросовича однолюбом. По словам женщины, Пугачеву забыть невозможно, поэтому поп-король во второй раз не связал себя узами брака.

Экс-домработница пошутила, что у женах у Киркорова могли быть и Анастасия Стоцкая, и Ани Лорак, и многие другие красотки.

Людмила ушла от Филиппа, которого очень любит и уважает, в мае 2020 года. Уже немолодая женщина захотела отдохнуть и попросилась на пенсию.

Звездной домработнице купили однокомнатную квартирую. К тому же, Люся ежемесячно получает 20 тысяч рублей. Киркоров также не остался в стороне и выделил щедрое пособие. Даже если щедрый артист предложит Дородновой вернуться, она откажет из-за проблем со здоровьем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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