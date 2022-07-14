Командир «Медведей SS» Кравцов сообщил, что зарубежное снаряжение у них было еще до 24 февраля

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Командир «Медведей SS» Кравцов сообщил, что зарубежное снаряжение у них было еще до 24 февраля
Политика
Фото из открытых источников

Многие виды зарубежного снаряжения украинского батальона «Медведей SS» было у них еще до начала проведения спецоперации, то есть до 24 февраля. Об этом заявил Александр Кравцов, командир поразделения.

Данные из открытых источников гласят, что «Медведи SS» входят в состав ВСУ. Командирование и власти его называют диверсионно-штурмовым отрядом.

«В принципе, до спецоперации у нас вся снаряга была неукраинского, а зарубежнего производства», — сказал Кравцов.

Командир отметил, что во время окружения "Азовстали" в Мариуполе у находящихся там участников подразделения начались проблемы с поставками оружия из Запаад.

«Вооружение было только NLAW, Javelin не было. Javelin, NLAW лишь были у морской пехоты. Больше нничего зарубежного не было, ведь  в окружении поставки прекратились», — добавил комбат.

Ранее командир подразделения «Медведей SS» пояснил, что что означает абревиатура SS. По его словам, на английском языке это значит Secret Service.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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