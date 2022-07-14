Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет

Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет.

Экипаж греческого боевого вертолёта решил выполнить очень сложный трюк. Он весьма похож на комбинацию ударно-разведывательного вертолёт Ка-52.

Но в небе очевидцы заметили странные маневры. Вскоре воздушная машина рухнула в воду. Неприятный инцидент произошел возле побережья. Сообщается, что экипаж AH-64 Apache выжил.

Что привело к крушению летательного аппарата, пока неизвестно. Возможно, вертолету НАТО не хватило маневренности, а возможно опыта и компетентности пилота.

В Сети появились видеокадры, показывающие, как пилоты натовского вертолета разбили его.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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