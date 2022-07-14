Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет

Image 16+
Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет.

Экипаж греческого боевого вертолёта решил выполнить очень сложный трюк. Он весьма похож на комбинацию ударно-разведывательного вертолёт Ка-52.

Но в небе очевидцы заметили странные маневры. Вскоре воздушная машина рухнула в воду. Неприятный инцидент произошел возле побережья. Сообщается, что экипаж AH-64 Apache выжил.

Что привело к крушению летательного аппарата, пока неизвестно. Возможно, вертолету НАТО не хватило маневренности, а возможно опыта и компетентности пилота.

В Сети появились видеокадры, показывающие, как пилоты натовского вертолета разбили его.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет

Сегодня, 13:41

Судя по результатам опроса, большая часть жителей США не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов на выборах президента в 2024 году

12-07-2022, 21:13

South China Morning Post: США обошли РФ в игре великих держав

12-07-2022, 19:23

Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

12-07-2022, 12:20

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

12-07-2022, 11:19

The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

12-07-2022, 09:18

Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

11-07-2022, 20:13

Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

11-07-2022, 17:18

Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

11-07-2022, 10:13

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

11-07-2022, 08:51

У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

11-07-2022, 08:35

Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

10-07-2022, 17:07

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

10-07-2022, 15:15

«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

10-07-2022, 14:45

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

10-07-2022, 14:09

Пентагон обеспокоен, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

10-07-2022, 12:25

Претендент на пост премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине

10-07-2022, 11:26

Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие

9-07-2022, 19:00

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

9-07-2022, 15:03

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе
  • Сегодня, 16:11

Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине
  • 12-07-2022, 11:19

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков

Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет
  • Сегодня, 13:41

Пилоты AH-64 попытались повторить трюк Ка-52 и разбили вертолет

Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет. Экипаж

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео
  • 12-07-2022, 08:56

Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц
  • 11-07-2022, 23:58

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным

Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»
  • 12-07-2022, 11:40

Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»

Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов
  • Вчера, 11:28

Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

В ночь с 12 на 13 июля Луганск сотрясли мощные удары с воздуха. Как выяснилось позже, они были нанесены Вооруженными силами Украины с помощью

«Упитанные ребята на Роллс-Ройсах»: Пригожин рассказал о "смотрящих" за мусорной реформой
  • 12-07-2022, 22:05

«Упитанные ребята на Роллс-Ройсах»: Пригожин рассказал о "смотрящих" за мусорной реформой

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что предлагал свою помощь губернатору Александру Беглову, но тот отказался ради получения личной выгоды. С

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты
  • 11-07-2022, 19:35

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты

Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были

Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль
  • 12-07-2022, 21:13

Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль

Пресс-служба Роспотребнадзора озвучила меры, принятые ведомством для недопущения распространения оспы обезьян в связи с выявлением на территории РФ