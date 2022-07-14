Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам

Власти Санкт-Петербурга показали свое отношение к патриотической идеологии. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналисты издания LIVE24 обратились к предпринимателю с просьбой прокомментировать ситуацию с награждением чиновницы Татьяны Боголюбовой после срыва выставки о Мариуполе в Пушкинском районе. Пригожин в ответе указал на негативное отношение Смольного к патриотически настроенным россиянам.

«Уже сейчас можно сказать, что администрация Петербурга не просто не поддерживает патриотически настроенных россиян, а всеми своими действиями активно показывает отношение к патриотической идеологии. И тот факт, что Смольный награждает чем-либо чиновницу Пушкинского района Татьяну Боголюбову (которая сорвала патриотическую выставку «Мариуполь – битва за русский мир» и потребовала убрать изображения Арсена «Моторолы» Павлова), это подтверждает. Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов. Чтобы не подогревать слухи о моем конфликте с губернатором, я попросил главу Федерального агентства новостей обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить, согласовано ли награждение Боголюбовой с ним или с одной из ветвей Смольного, или это является недостоверной информацией», – заявил Пригожин.

Ранее предприниматель осудил отсутствие реакции у петербургских чиновников на запрет Z-символики на фестивале в Пушкине. Евгений Пригожин подчеркнул, что у местных властей отсутствует чувство патриотизма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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