Психолог объяснила желание Чулпан Хаматовой постоянно критиковать Россию

Психолог Анна Девятова решила объяснить общественности, почему актриса Чулпан Хаматова делает выпады в сторону России и постоянно критикует свою страну.

Хаматова, которая после начала спецоперации на территории соседнего государства приняла решение сбежать в Латвию, регулярно критикует действия российского правительства. Известный психолог и социальный педагог решила объяснить такое поведение звезды. Анна считает, что это происходит из-за психологической перегрузки. Актриса не смогла выдержать давления, буллинга и травли хейтеров. Она, судя по всему, почувствовала предательство окружающих, считает специалист.

К тому же, Чулпан обязана постоянно поливать грязью свою родину и доказывать, что достойна сытой жизни в Европе.

Отметим, что Хаматова в настоящее время работает в латвийском театре. Артистка отказалась от звания «народный артист РФ». Теперь она входит в труппу Нового Рижского театра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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