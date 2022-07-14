Пугачёва прилетела в Москву без Галкина

Сегодня в СМИ появилась интригующая информация о том, что что по дороге в Юрмалу Алла Пугачёва прилетала в Москву. Причем одна, без Максима Галкина. Зачем и почему, попытались выяснить вездесущие журналисты.

В марте 2022 года Примадонна с детьми и супругом резко переехали в Израиль. Там звездная пара провела четыре месяца. Уже в июле семейство перебралось в Латвию. Сперва в Юрмалу прилетела Народная артистка с двойняшками, а после завершения всех израильских концертов к родным присоединился юморист.

Однако, оказывается, по дороге в Юрмалу певица заехала в Москву. По рассказам источника, журналиста Антона Беккужева, исполнительница вернулась на родину для того, чтобы «навести мосты» перед окончательным возвращением.

«Не исключено, что Алла Борисовна приехала в Юрмалу без Галкина. Она говорила неоднократно, что не хочет засиживаться в Израиле. Примадонна хотела прилететь в Россию, могла заехать в Юрмалу. Мои хорошие знакомые говорили, о том недавно Пугачеву видели в Москве», — написал Антон.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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