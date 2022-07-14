Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему не сбивают российские самолеты над Белоруссией

Полковник Юрий Игнат, являющийся спикером командования Воздушных сил Украины (ВСУ), провел брифинг. Он объяснил, почему украинские силы не могут сбивать современные российские боевые самолеты над Белоруссией.

По мнению командирования ВСУ, не позволяют это сделать мощные системы ПВО, которые надежно защищают воздушное пространство страны.

Юрий Игнат: «К большому сожалению, не удается их уничтожать на территории Белоруссии. Это очень далеко, мы не можем их достать. Авиация России работает вокруг территории Украины в подкове, начиная от Беларуси и заканчивая островом Змеиный».

Месяц назад спикер Воздушных сил пояснил, почему украинские ПВО не сбивают все вражеские ракетые. Игнат считает, что Киеву не хватает современных западных средств противоракетной обороны, которые могут перехватывать ракеты такого класса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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