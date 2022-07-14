США не могут сбить российские крылатые ракеты, используемые на Украине

Америка не способна противостоять крылатым ракетам, которые Россия использует на Украине. Такое утверждение появилось в сегодняшнем докладе исследовательской группы CSIS Missile Defense Project.

В беспартийном Центре стратегических и международных исследований утверждают, что американское военно-политическое руководство проигнорировало оборону континентальной части Штатов от низколетящего и маневренного российского оружия. Власти вложили миллиарды долларов в системы перехвата, защищающие от высоколетающих крылатых ракет.

«Из-за полного отсутствия внутренней противоракетной обороны, которая смогла бы надежно защитить от крылатых ракет, США оказались бессильны против одного из самых часто используемых вооружений РФ на Украине», — говорится в докладе.

Отметим, что крылатые ракеты, в отличие от межконтинентальных баллистических, летающих по предсказуемым высоким траекториям, низко летают, ловко огибают рельеф местности, а радары не всегда могут обнаружить их присутствие. Ракетное оружие можно запустить со скрывающихся недалеко от берега подводных лодок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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