Вика Цыганова призвала довести до исполнения уголовное дело против Максима Галкина

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Вика Цыганова призвала довести до исполнения уголовное дело против Максима Галкина
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Фото из открытых источников

58-летняя Вика Цыганова, которая призвала власти РФ довести дело Максима Галкина до исполнения, предложила хорошенько присмотреться к другим другим звездам российской эстрады.

В беседе с журналистами знаменитая российская певица заявила, что совсем не удивлена заведению уголовного дела на покинувшего свою страну юмориста. Она считает, что нужно было еще намного раньше завести уголовное  производство на Галкина. Речь идет об уголовном деле на Максима, которое было заведено Центром по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области. Причиной являются ложные высказывания юмориста в отношении российской армии.

«За что боролись, на то напоролись, а участь предателей всегда одинаковая. Властям нужно обязательно доводить дело до исполнения. Он (Максим Галкин - прим.ред.) выпрашивает этого. Он проявляет несусветное хамство. Действия правительства должны быть конкретными, адекватными и четкими. Не нужно нас дразнить, мы накормлены этими выходками», - возмутилась Цыганова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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