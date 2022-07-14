Вика Цыганова призвала довести до исполнения уголовное дело против Максима Галкина

Разведка MI-6 Великобритании сообщает о том, что Россия готовится к наступлению на Украине. Об этом говорится в свежем докладе британских разведчиков
Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в
Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2. На снятых
Сегодня Санкт-Петербургский комитет по труду и занятости озвучил данные о работниках петербургских предприятий, находящихся в простое. По данным
Группа «Ленинград» не смогла отыграть концерт на финальной игре Суперкубка России по футболу, прошедшей 9 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Их
Украинские военные начали использовать в боевых действиях ударные вертолеты Ми-24В, которые на днях были переданы из Чехии. Летательные аппараты были
В ночь с 12 на 13 июля Луганск сотрясли мощные удары с воздуха. Как выяснилось позже, они были нанесены Вооруженными силами Украины с помощью
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что предлагал свою помощь губернатору Александру Беглову, но тот отказался ради получения личной выгоды. С
Военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества», рассказал о наиболее вероятном варианте развития событий в случае
Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны. Об этом говорят результаты исследования, проведенного литовским
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