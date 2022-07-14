Журналист Дряшин назвал уехавшего из России Бориса Гребенщикова «посмешищем»

Журналист Михаил Дряшин жестко прошелся по Борису Гребенщикову, который много лет живет в Лондоне. Он назвал уехавшего из России певца «посмешищем».

Дряшин завил, что последние десятилетия Гребенщиков смотрится как «посмешище». Михаил считает, что «чем выше взбирается обезьяна по дереву, тем лучше виден ее зад, и чем старше шарлатан, тем он кажется глупее». По мнению журналиста, посмешищем 68-летний музыкант смотрится уже лет так последние десять-двадцать».

Как пишет обозреватель, артист давным-данво скатился до «дворовой постановки руки на гитаре».

«Рецепт шарлатана упрощается. Можно написать рифмованную «рыбу» и затем исполнить ее с многозначительными интонациями. Уметь играть необязательно. Дворовой постановки, барабана со звуком консервной банки, дребезжащей блок-флейты, свисающих каких-нибудь фенечек и косичек более чем достаточно, а уметь петь и играть необязательно», — добавил Дряшин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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