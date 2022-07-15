ВВС из США проверяют версию с воздействием РЭБ на БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии

США будут проверять версию о воздействии РЭБ на беспилотник MQ-9 Reaper, который недавно упал в Румынии. Об этом инциденте пишет румынская пресса, публикуя некоторые подробности произошедшего, передает «Военное обозрение».

Американский дрон MQ-9 Reaper упал недалеко от города Клуж-Напока. Крушение ударно-разведывательного дрона произошло, когда он заходил на посадку. Обломки дрона нашли в 3-х километрах от авиабазы Кампий Турзий.

Министр обороны Румынии Василе Динку ранее заявлял, что беспилотник принимал участие в запланированных маневрах и управлялся военнослужащими США. По его словам, расследование этого инцидента проводят эксперты США, которым Румыния готова предоставить все необходимые им данные.

Эксперты говорят о том, что США намерены изучить вероятность воздействия на дрон средств РЭБ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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