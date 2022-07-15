Эксперты отметили снижение стоимости жилья в ряде районов Санкт-Петербурга

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Эксперты отметили снижение стоимости жилья в ряде районов Санкт-Петербурга
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сведениям, обнародованным представителями компании Nikoliers, в шести районах Северной столицы выявлено падение цен на жильё. Говоря о такой тенденции, в качестве примера эксперты назвали Красносельский, Кировский, Петродворцовый, Московский, Калининский и Выборгский районы. По мнению аналитиков, стоимость жилой площади на их территориях снизилась от 3,7 до 11,6 процента.

Причиной такого падения цен исследователи называют увеличение предложения в данном секторе рынка городской недвижимости за счёт реализуемых проектов на окраинах Петербурга при общем снижении спроса, что, в итоге, ведёт к замедлению темпов роста стоимости. Всего с апреля по июнь количество предложений первичного жилья в городе на Неве выросло на пятнадцать процентов – на продажу были выставлены без малого сорок тысяч новых квартир, причём примерно четвёртая часть из них находятся за пределами КАД.

С другой стороны, как отмечают «Невские новости», ближе к центру города спрос на жильё возрастает, наибольшие показатели в этом плане демонстрируют Приморский и Выборгский районы. При этом в Василеостровском районе цены наоборот выросли примерно на 7,7 процента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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