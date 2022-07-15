Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие для уничтожения спутников США

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Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие для уничтожения спутников США
В Мире
Фото из открытых источников

В горах Большого Кавказа Российская Федерация работает над разработкой нового лазерного оружия. Оно будет эффективно бороться со спутниками США. Об этом пишет Yonah Jeremy Bob на портале Jerusalem Post.

Журналист издания Иона Джереми Боб рассуждает, может ли быть опасным оружие для Израиля и Америки. Он предупреждает мир об опасности, поскольку под атаку лазерного вооружения РФ попадют США. В своих суждениях корреспондент ссылается на информацию от открытых источников.

Лазер будет ослеплять космические спутники и выводить их из строя благодаря сдерживанию электрооптических систем. По мнению аналитика, новосозданное оружие, выводя из строя иностранные спутники, сильно повлияет на правила военной игры, изменит распорядок сил в космических войнах.

Примечательно, что Китай также в последние годы вкладывается в развитие оружия для уничтожения спутников. Таким образом КНР хочет сократить отставание в космических технологиях от Штатов и подорвать американское лидерство в данной сфере. В сети ходят слухи, что Пекин создает противоспутниковое оружие с ослеплением и постановкой помех до кинетического поражения из космоса и земли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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