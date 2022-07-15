Норкин назвал двуличной Анну Нетребко, сбежавшую из России

Телеведущий Андрей Норкин обсудил певицу Анну Нетребко. Он назвал двуличной оперную певицу, которая сбежала из России, и которая не забывает всячески осорблять россиян, критиковать российские власти.

Журналист не остался в встороне и решил высказался о ситуации с Нетребко. В программе «Место встречи» Норкин оценил слова пьяной Анны, которая обозвала жителей «долбоящерами». Радиоведущий напомнил, что «вечером мадам шаталась в нетрезвом виде», а наутро протрезвела и захотела оправдаться. Оперная дива заявила, что эти слова она адресовала назойливым журналистам, а не рядовым гражданам. По заверению Андрея Владимировича, певица хочет усидеть на двух стульях, признаваясь в любви к родине и одновременно критикуя спецоперацию на Украине в угоду Западу.

«Несмотря на то, что ее критикуют в России и на Западе, это хорошая тактика. Нетребко активно «переобувается». Вскоре артистка виступит в Венской государственной опере, и, возможно, в Баварской опере», – уточнил медиаменеджер.

Примечательно, что Нетребко продолжают транслировать российские радиостанции с академической музыкой, а о запрете концертов в РФ не объявлялось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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