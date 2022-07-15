Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились

Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее третьего этапа.

Сегодня, 15 июля, в Петербурге стартовал третий этап новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Однако вместо обещанных жителям города новых комфортных и вместительных автобусов на маршруты вышли старые дизельные. И это далеко не единственная проблема с которой столкнулись петербуржцы при реализации транспортной реформы.

На сегодняшний день пассажиры вынуждены гадать, какие автобусы останавливаются у них около дома и как они будут передвигаться по городу. Несмотря на то, что Смольный пообещал решить данную проблему до 15 июля.

Один из жителей города рассказал, что столкнулся с неудобствами в первый день третьего этапа НМТО после полной отмены маршруток.

«Еду на 220 автобусе, который сегодня первый день работает. Нет никаких табличек с маршрутом, люди заходят и спрашивают водителя, как едет автобус. И я думаю, так у многих новых маршрутов. Даже это сделать не можете. Так же и на остановке нет номеров новых автобусов. И это сколько потрачено денег на недоделанную реформу», — недоумевает петербуржец.

Примечательно, что ранее в рамках диалога представителей Центра управления развития регионом с новоиспеченным вице-губернатором Кириллом Поляковы и замначальника управления информирования пассажиров ГКУ «Организатор перевозок» Романом Агапитовым было сделано громкое заявление, что на всех остановочных пунктах до 15 июля будут установлены актуальные информационные табло.

«К сожалению, да, у нас есть небольшие проблемы, мы немножко не успеваем везде обновить это расписание. Но абсолютно точно к 15 июля, когда у нас стартует третий этап нашей новой модели на всех остановочных пунктах, будет установлено актуальное расписание и актуальные трассы движения автобусов, как новых, так и существующих», — заявил замначальника управления информирования пассажиров ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов.

Однако правительство Санкт-Петербурга не смогло сдержать свое обещание и новые информационные таблички так и не появились.

Напомним, ранее в СМИ сообщали , что Петербуржцы не заметили табличек с полными маршрутами на новых автобусах. Горожане недовольны тем, что не успевают прочитать бегущую строку на автобусах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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