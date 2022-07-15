Отец Филиппа Киркорова рассказал о болезни Пугачевой

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Отец Филиппа Киркорова рассказал о болезни Пугачевой
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Фото из открытых источников

Отец Филиппа Киркорова сдал Аллу Пугачеву, как говорится, с потрохами. Бедрос заявил, что не видит ничего плохого в отъезде Примадонны из России, ведь она поехала лечить болезнь.

По словам звездного отца, Алла Борисовна больна. Он уверен, что именно болезнь, а не политика и начало спецоперации, заставила артистку уехать из России туда, где ей помогут хорошие врачи.

"Она мне как-то сказала: "Мы имеем право ехать в любую страну и там лечиться. Это ведь вовсе не значит, что я изменяла своей Родине", – заявил отец Бедрос Филиппович.

Однако Киркоров-старший осуждает поведение супруга Пугачевой, шоумена Максима Галкина. Мужчина уверен, что певица бы никогда не повела себя так, как повел ее муж.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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