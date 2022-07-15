СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым

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СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым
Украина
Фото из открытых источников

Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.  Об этом сегодня, 15 июля, написали СМИ.

По сообщению издания Свободная Пресса, которая ссылается на информированный источник в одном из украинских Telegram-каналов, Зеленский фактически готов развернуть американское орудие в сторону полуострова. Однако, не все так просто. Есть несколько «нюансов», которые не позволяют ВСУ осуществить атаку.

Источник отмечает, что главным сдерживателем являются партнеры, которые против. К тому же, известно, что Крым мощнее и надежнее защищен новейшими ПВО-системами. 

Напомним, украинский министр обороны Резников на днях назвал полуостров главной «стратегической целью». Он пообещал силой «вернуть» Крым, добавив, что реакцию со стороны РФ на это украинские власти во внимание не будут принимать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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