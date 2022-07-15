СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием «Свободная Пресса».

После того, как КНДР признала независимость ДНР и ЛНР, украинские власти заявили, что разрывают дипломатические, экономические, политические отношения с Северной Кореей. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» назвал эту новость немного неожиданной.

Логично, что две страны (РФ и КНДР) стали официальными изгоями Запада. Корея обладает сильным духом, чтобы противостоять американской империи, а России не хватает бойцов. Неподготовленных срочников власти привлекать не хотят. Эксперт считает, что можно было бы КНДР предложить поучаствовать в спецоперации против Запада.

Помимо всего прочего, северо-корейская армия является подготовленной армией, а ее вооруженные силы насчитывают 90 тысяч бойцов спецназа. РФ, в свою очередь, может предоставить оружие, бесплатные места в военных училищах и много других привилегий.

Если за признанием республик стоит не просто политический пиар, целая гамма интересов может подтолкнуть Ким Чен Ыня подключиться к борьбе РФ и США на территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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